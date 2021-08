Il Centro Meteo Lombardo annuncia dalla propria pagina Facebook una situazione di potenziale criticità per il tardo pomeriggio/sera/notte di MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021 e parte della seguente notte su giovedì. E gli esperti lo fanno come sempre a modo loro.

“Il rischio a questo giro è prettamente idraulico (idro-geologico per i settori prealpino-pedemontani). Per capirci, rovesci “monsonici” semi-stazionari in grado di riversare moltissima acqua in poco tempo su strisce limitate di territorio.

L’avviso riguarda nuovamente le solite province lombarde nord-occidentali, ossia: nord-ovest Milanese, medio-basso Varesotto, Comasco, Lecchese e – più marginalmente – Orobie Bergamasche e Bassa Valtellina.

Ok, d’accordo, il vostro primo pensiero di fronte a questo comunicato potrebbe essere qualcosa del genere: ‘ma va a dà via el cu Ci-Emme-Elle… che la volta scorsa doveva venire giù il babàu e invece ha fatto solo qualche nubifragio tra Brianza Comasca, Lecchese e Orobie Bergamasche. Ciaparàt!’.

Eh no. La questione sta proprio in quel ‘doveva’. NO doveva! POTEVA. Eccome, se poteva. Semplicemente nella maggior parte della regione c’è andata di gran culo – si perdoni il francesismo.

Ragazzi: con la meteorologia è così. Se il rischio sussiste – ed era concretamente elevato, localmente massimo! – bisogna per forza adoperarsi per scongiurare il peggio. È lo scomodo rovescio della medaglia della prevenzione.

Scordiamoci che si possa avvisare del rischio di un evento estremo soltanto quando il casino vero lo fa nel vostro giardino. Non sta né in cielo né in terra: se anelate queste informazioni perentorie, beh rivolgetevi al vostro chiromante di fiducia, ai calli della nonna, alle cipolle o al sempreverde Frate Indovino.

Ciò detto, torniamo alla previsione.

Trattandosi di una situazione a rischio accumuli pluviometrici molto abbondanti in spazi ristretti, potenzialmente alluvionali, i nostri preziosi consigli sono i medesimi dello scorso avviso. Tenete presente che in questa circostanza il rischio grandine è generalmente modesto o quasi nullo, fatta salva la primissima finestra temporalesca del tardo pomeriggio di mercoledì (qualcosina localmente potrebbe fare).

Prudenza massima sulle strade e OCCHIO AI SOTTOPASSI.

Giovedì giornata con tempo variabile senza fenomeni di rilievo o comunque senza criticità.

Venerdì generalmente soleggiato. Proseguono temperature estive senza eccessi o addirittura leggermente più fresche della norma (incredibile, ma vero).