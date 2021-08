La termolese Ylenia Paladino, insegnante di Scultura del Liceo Artistico di Campobasso, continua a girare l’Italia grazie alla sua pittura come da un anno a questa parte.

La giovane Ylenia è tornata qualche giorno fa da Roma per una doppia premiazione alla Sala Fellini-Sala Congressi in Piazza di Spagna di Roma per l’altra presentazione dell’Enciclopedia Mondadori, dopo la prima tappa il 20 aprile alla Camera dei Deputati di Roma alla presenza del Ministro Franceschini, per presentare i migliori artisti nazionali e internazionali del panorama artistico contemporaneo.

Il secondo evento riguardava la premiazione per il “Premio Internazionale Michelangelo”, dove il suo quadro è stato esposto assieme a una decina di altri dipinti, dall’1 al 5 luglio a Palazzo Velli in Piazza Sant’Egidio di Roma.

I quadri di Ylenia Paladino ben presto verranno esposti a Firenze, Innsbruck e a Londra.