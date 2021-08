Il Bologna continua la preparazione in vista delle amichevoli con il Liverpool, in programma Giovedì 5 agosto al Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, in Francia. Le due squadre si affronteranno in due gare di 60 minuti, con calci d’inizio alle 16 e alle 18. Intanto nella giornata del 3 agosto Marko Arnautovic sarà presentato ufficialmente alle 8:45 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli: la conferenza sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Source