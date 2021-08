In vista delle due amichevoli che saranno disputate contro Montpellier e Barcellona, mister Montemurro ha diramato le convocazioni per questa doppia trasferta. IL COMUNICATO Tra poco più di due settimane le Juventus Women saranno impegnate nel primo impegno ufficiale della loro stagione: la sfida di UWCL contro il Kamenica Sasa, la squadra vincitrice del campionato macedone. Per avvicinarsi a questo appuntamento, le bianconere avranno ancora tre gare per continuare a mettere minuti nelle gambe. Dopo due belle vittorie (12-0 contro il Birkirkara e 4-1 contro il Servette) ottenute entrambe a Vinovo, le Juventus Women sono in partenza, nella giornata di oggi, per la Francia dove domani alle ore 19.0 Source