Dopo la prima settimana di allenamenti e l'annuncio del nuovo mister Mariani (clicca qui per la news), capitan Martino Borghese fa un primo bilancio dal ritiro del suo Seregno. Per il giocatore il bilancio è positivo. I nuovi si sono amalgamati bene con i “vecchi”. Si lavora con la mentalità giusta e in linea con il DG Corda, simbolo di serietà e ambizioni. Infine, ha parlato anche di obiettivi a breve e a lungo termine. Ecco le sue parole: Source