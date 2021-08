Secondo appuntamento per il festival letterario “Trichiana Paese del Libro: libri e autori in Borgo Valbelluna” con Giuseppe Laterza, venerdì 6 agosto alle 20.30 nel giardino della villa Alpago-Novello a Frontin di Trichiana. Dialogando con la giornalista Chiara Alpago-Novello, Giuseppe Laterza racconterà la lunga storia della casa editrice di famiglia, che ha appena compiuto 120 anni, a iniziare dagli esordi con Benedetto Croce, un faro spirituale e culturale, e ripercorrendo le collaborazioni con i maggiori intellettuali italiani e europei, fino a arrivare alle iniziative degli ultimi anni, che ne fanno una casa editrice di successo.

Un’occasione per comprendere cosa sta dietro al mondo del libro, come si definisce una politica culturale e editoriale e come si sceglie di pubblicare o rifiutare un testo. E molte sono state le felici intuizioni: tra tutte una delle opere più importanti pubblicate da Laterza è la “Storia delle donne”, articolata in cinque volumi e diretta da due storici francesi di fama internazionale, Georges Duby e Michelle Perrot.

Sarà interessante sapere cosa significa essere l’editore di autori che hanno avuto un’enorme fortuna come Zygmunt Bauman e Alessandro Barbero, con i quali si sono creati rapporti di collaborazione e spesso di amicizia.

Una casa editrice, ma anche un progetto imprenditoriale che difende la propria eredità storica e, nel contempo, guarda al contemporaneo e si apre a nuove e moderne prospettive anche ideando iniziative culturali di livello nazionale come il “Festival dell’economia” di Trento o le “Lezioni di storia”.

Per informazioni si rimanda al sito istituzionale www.borgovalbelluna.it e alle pagine facebook e instagram borgovalbellunacultura.

Per prenotare gli eventi: biblioteca.trichiana@borgovalbelluna.bl.it – 0437 555274, 0437 544211.

Per accedere agli eventi, anche all’aperto, è richiesto il Green Pass.

