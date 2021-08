Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Martedì e mercoledì condizioni di tempo molto variabile sulla Lombardia a causa di umide correnti atlantiche in arrivo dalla Francia che attraverseranno il nord Italia. Tra giovedì e venerdì temporanea fase più stabile grazie a un promontorio di alta pressione in quota, accompagnato da un lieve aumento termico, ma con clima gradevole senza caldo intenso.

Martedì 3 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi, alta pianura e settori occidentali con possibili piovaschi sparsi specie tra varesotto e comasco, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo nuvoloso su Alpi e Prealpi con rovesci sparsi in transito da ovest a est, parzialmente nuvoloso altrove con locali piovaschi di breve durata possibili ovunque.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in lieve calo (25/28°C).

Mercoledì 4 agosto 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque, salvo qualche temporanea schiarita su pianura orientale e meridionale. In mattinata piovaschi sparsi tra Prealpi e alta pianura, nel pomeriggio e in serata precipitazioni diffuse su tutti i settori in graduale spostamento verso est (fenomeni più intermittenti sulla bassa pianura)

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime in calo (21/23°C sui settori occidentali, 25/28°C su quelli orientali).

Giovedì 5 agosto 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso con residui annuvolamenti in mattinata su est regione. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con qualche rovescio sparso sulle Prealpi, in locale sconfinamento verso la fascia pedemontana nel tardo pomeriggio.

Temperature: Minime in lieve calo (15/18°C), massime in aumento (27/29°C).