Manca poco allo scadere del termine per iscriversi alla prima edizione della Trekking Baronia Marathon, organizzata e promossa dalla Pro Loco Vallesaccarda, assieme ad altre associazioni ed enti, nell’ambito del progetto “I Cammini di Orazio. L’evento, una camminata ludico-motoria, non competitiva e aperta a tutti, si terrà domenica 8 agosto e prevede un percorso complessivo di 42 km, realizzabile ufficialmente entro una durata massima di 12 ore con arrivo a Scampitella attraverso i sentieri collinari di Vallata, Vallesaccarda, Trevico, Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia e San Sossio Baronia. Vi è la possibilità, tuttavia, di cimentersi in percorsi più brevi, come la mezza maratona di 21 km, con partenza da Vallata e arrivo a Castel Baronia; il percorso mattutino, seguendo di circa 12 km con rientro a Vallata percorrendo le Coste di Santo Stefano; la Family Marathon di 3 km, che collega i comuni di Castel Baronia e San Nicola Baronia. Percorsi adatti a tutti, dunque, sia a seconda della propria condizione fisica, sia per l’eventuale tempo a disposizione. Tanti modi diversi per conoscere o riscoprire glia angoli più suggestivi della verde Irpinia, attraverso la pratica del lento camminare che aiuta ad arricchire il camminare e a conferire una definizione compiuta ai luoghi. Lungo il percorso saranno dislocati diversi punti di ristoro e il personale impegnato a supportare i camminatori: protezione civile, forze dell’ordine, vigili, gruppi locali, gruppo di ciclisti che darà supporto in bici, supporto medico coordinato dalla Pubblica Assistenza di Scampitella ODV, con auto medica e ambulanze. Per ciascun punto ristoro vi sarà una navetta a pagamento, da prenotare. Le iscrizioni on-line sono aperte fino al 5 agosto, mentre sarà possibile prenotarsi presso gli organizzatori in loco fino al 7 agosto.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli vigenti per il contrasto al COVID-19.

Per prenotazioni e informazioni: www.icamminidiorazio.it

