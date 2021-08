Dalmine. Quasi il 78% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, un dato in linea con gli altri paesi della Provincia. Ma secondo un recente sondaggio SWG, tra la popolazione dalminese ci sarebbe un 15% di indecisi o di “prossimi al vaccino” che non hanno ancora compiuto la propria scelta.

“Motivare le persone è oggi la massima priorità nazionale, per scongiurare un ampliamento della crisi sanitaria, economica e sociale che da un anno e mezzo colpisce l’Italia e il mondo intero – spiegano gli esponenti della lista Nostra Dalmine, all’opposizione in Consiglio comunale -. Per questi motivi, avevamo presentato una mozione che impegnava il sindaco a promuovere occasioni per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione puntando sui cosiddetti ‘indecisi’, così da aumentare il più possibile la percentuale di vaccinati”.

Durante il Consiglio comunale del 29 luglio, “l’amministrazione ci ha risposto che secondo loro non è urgente parlare di questo argomento – prosegue l’opposizione -. La discussione è quindi rinviata al prossimo Consiglio, probabilmente a settembre. Significa perdere tempo prezioso considerando la natura esponenziale della contagiosità del virus. Riteniamo sia molto grave non considerare prioritario l’argomento più importante del 2021”.

Questa la risposta del sindaco Francesco Bramani (Lega): “La percentuale di vaccinati sale tutti i giorni. Ad oggi Dalmine è prossima all’80% e la sensibilizzazione arriva da tutti i fronti: giornali, telegiornali, social. Ogni informazione che perviene dalle autorità sanitarie viene prontamente divulgata. La mozione sarebbe stata urgente e opportuna se i dati di Dalmine fossero stati al di sotto delle percentuali provinciali. Ma così non è, anzi. Complici anche i nuovi divieti legati al Green pass, le prenotazioni dei vaccini continuano ad aumentare”.