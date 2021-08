TORELLA DEL SANNIO – Dopo tanto tempo, la cantautrice Vittoria Iannacone torna a esibirsi in concerto. E’ stata lei stessa a darne notizia su Facebook: “Sono felicissima di annunciare con grande piacere che finalmente si ritorna live: il 12 agosto ci vediamo al Devil’s Kiss in piazza Umberto I, a Pesco Sannita (Benevento). Vi aspetto a braccia aperte”.

L’evento, organizzato dalla Spotline Promotion, inizierà alle ore 22. Info: 334/7134989. Dal 22 luglio è on air il nuovo singolo di Vittoria: si chiama “L’errore” ed è stato scritto in collaborazione con Annalisa Insardà. Il brano, disponibile su tutti i digital store, vanta la produzione artistica di Mimmo Cappuccio e Stefano Baldrini. La Iannacone è al suo terzo singolo (dopo “La regina nuda” e “Il giorno ideale”) in collaborazione con Annalisa Insardà.

L’articolo Vittoria Iannacone torna live: in concerto il 12 agosto a Pesco Sannita proviene da Molise News 24.