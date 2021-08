Un regalo speciale per il V Centenario della Fondazione del Convento di San Domenico ad Amendolara. Un prezioso omaggio di Poste Italiane nel solco del progetto che riguarda i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti. Il Comune di Amendolara ha richiesto e ottenuto una speciale cartolina ed un annullo filatelico nel ricordo del V Centenario della Fondazione del Convento di San Domenico. Poste Italiane ha messo a disposizione le cartoline che potranno essere acquistate ad una cifra simbolica presso il gazebo ufficiale, allestito nei pressi del Convento di San Domenico, mercoledì 4 agosto dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con accesso regolamentato. La cartolina dopo essere stata affrancata, verrà timbrata con l’annullo speciale.

«Poste Italiane si conferma sensibile alla storia dei nostri piccoli comuni – commenta la dottoressa Maria Elena Cribari, referente Filatelia Poste Italiane per la provincia di Cosenza -. Nel progetto aziendale che Poste Italiane ha inteso dedicare ai Piccoli Comuni – continua – è previsto anche un punto dedicato alla Filatelia». Ed è così che la cartolina e l’annullo speciale dedicati V Centenario della Fondazione del Convento di San Domenico si apprestano ad entrare nel prezioso archivio filatelico che Poste Italiane custodisce e aggiorna dal 1861 e che racconta la storia dell’Italia. Soddisfatto il sindaco Antonello Ciminelli per la preziosa collaborazione con Poste Italiane cristallizzata in questi due prodotti di alto valore storico, artistico e culturale da custodire per le nuove generazioni.

Vincenzo La Camera