L’Arpa Piemonte lancia l’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. Nella giornata di oggi si segnala un marcato peggioramento del tempo per la discesa di una perturbazione dall’Europa centro-settentrionale, che porterà rovesci e temporali diffusi già nel corso della mattinata, in intensificazione nel pomeriggio con valori moderati localmente forti, in…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it