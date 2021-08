Il Cagliari sta giocando contro l’Olbia nel match valido per il Trofeo Sardegna: a segno i rossoblù dopo 5 minuti grazie alla rete di Biancu

Il Cagliari sta giocando contro l’Olbia. Le due compagini si sono trovate questo pomeriggio a scontrarsi nella gara valida per il Trofeo Sardegna.

I rossoblù sono passati in vantaggio grazie alla rete di Biancu dopo soli 5 minuti di gioco. Il classe 2000 – che si è formato nelle giovanili del Cagliari ed è in prestito all’Olbia dal 2017 – è tornato per dimostrare le sue capacità e per convincere il tecnico Leonardo Semplici.

