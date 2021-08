Il calciomercato della Lazio è sempre molto attivo: al momento, per il fronte offensivo, prende quota il nome di Xherdan Shaqiri

Prosegue il lavoro incessante della Lazio sul fronte calciomercato. Il club biancoceleste sta cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e, in particolare, sta provando a regalare a Mister Sarri un altro esterno d’attacco per completare il pacchetto offensivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento starebbero risalendo le quotazioni di Xherdan Shaqiri per il ruolo di ala sinistra. Il giocatore della Nazionale Svizzera, infatti, ha chiesto al Liverpool di essere ceduto, per rilanciarsi in altre piazze e avere maggiori possibilità di giocare. Inoltre, gli altri due obiettivi della Lazio, ossia Kostic e Hudson-Odoi, sono entrambi extracomunitari e al momento non ci sono slot liberi in squadra. Pertanto, il ds Igli Tare potrebbe puntare decisamente sul Shaqiri, un profilo che può abbinare comunque un’ottima tecnica ad una grande esperienza internazionale.

L’articolo Calciomercato Lazio, salgono le quotazioni di Shaqiri per l’attacco proviene da Lazio News 24.