Era stata annunciata la presenza del sindaco Sergio Abramo a benedire l’intesa che consente ai tabaccai catanzaresi di rilasciare i certificati dell’anagrafe. Si è atteso qualche minuto, poi il primo cittadino ha fatto sapere di non poter intervenire all’incontro con i giornalisti, pur essendo distante dal luogo della conferenza, la sala concerti di Palazzo De Nobili, il solo spazio di una porta. Nel suo ufficio infatti è in corso mentre scriviamo l’incontro più volte rimandato con la delegazione dell’Udc per definire una volta per tutte la questione delle deleghe. Per l’Udc sono presenti il segretario provinciale Giovanni Merante e gli altri due consiglieri comunali dello scudo crociato, Enrico Consolante e Antonio Triffiletti.

Alla spicciolata, con lieve ritardo, si è aggregato Sergio Costanzo, ammesso alla riunione nonostante in Consiglio abbia rimarcato la sua perenne opposizione alla presente giunta. D’altra parte, se è vero, come ha detto Merante in Consiglio, che “l’Udc è Sergio Costanzo e Sergio Costanzo è l’Udc”questo passaggio era ineludibile. E del resto, la soluzione prospettata è quella del “ consigliere delegato”, figura ibrida: un piede in giunta e uno in Consiglio

. Così, se le cose saranno secondo quanto già preventivato, Antonio Triffiletti avrà grosso modo la delega al Traffico, vero problema della città e non solo di Palermo, ed Enrico Consolante sarà il delegato del sindaco ai ai Trasporti. Assicurando ampio comfort al breve viaggio all’Aventino paventato da Merante all’ultimo Consiglio comunale, con tanto di scenografica e riuscita uscita dall’aula.