Fares ora può davvero lasciare la Lazio in questa sessione di mercato: ma ecco qual è la situazione dell’algerino ex Spal

La sua assenza dal ritiro di Marienfeld aveva fatto pensare a una bocciatura di Sarri a un suo esser messo, in un certo senso, fuori rosa. In realtà però tutto sembrerebbe esser legato a un furto di documenti avvenuto qualche giorno prima della partenza. Però una cosa è chiara. l’ipotesi di un addio di Fares non è poi così campata per aria.

Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore ex Spal sarebbe comunque sull’elenco dei sacrificabili e potrebbe essere ceduto. L’algerino potrebbe dunque essere una pedina utilizzata per fare cassa e per sbloccare il mercato dei biancocelesti.

L’articolo Fares, l’addio ora è molto più di un’ipotesi: la situazione proviene da Lazio News 24.