La proposta del Besiktas non soddisfa affatto Diego Godin. A Stefano Capozucca il compito di convincerlo a partire

4 milioni da spalmare in tre stagioni. Questa l’offerta che il Besiktas ha avanzato a Diego Godin. Il difensore della Celeste, come riporta L’Unione Sarda, scuote la testa insoddisfatto sia per la proposta che per l’idea di andare a giocare in Turchia. Sarà ancora una volta il diesse Stefano Capozucca a dover prendere in mano la situazione e a tentare di convincere il Faraone a porre fine al braccio di ferro che dura da mesi. Come? Sottolineando ancora una volta le difficoltà del Cagliari nel pagare un ingaggio così alto.

