I tifosi dell’Inter sono rimasti più che soddisfatti del pre campionato di Satriano. Per loro merita di rimanere in nerazzurro come quarta punta

Nelle ultime settimane il nome di Satriano è stato più volte accostato al Cagliari come eventuale contropartita da inserire nell’affare Nandez-Nainggolan. I tifosi nerazzurri, però, visto l’ottimo pre campionato dell’uruguaiano si oppongono a un eventuale prestito. Lo hanno dimostrato partecipando a un sondaggio lanciato da FcInterNews in cui si chiedeva se l’attaccante meritasse di rimanere nella squadra di Simone Inzaghi come quarta punta.

Il risultato? L’85,28% dei votanti vuole dare massima fiducia al classe 2000 di Montevideo.

