“Mentre le fiamme continuano a divorare boschi e campagne, dal Salento alla Murgia al Gargano, la Giunta Emiliano dorme. A differenza di altre Regioni, la Puglia non si è ancora attivata per la richiesta dello stato di emergenza per gli incendi, passaggio fondamentale per la successiva richiesta dello stato di calamità naturale”. È quanto dichiara il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de “La Puglia Domani”.

“Il fuoco – prosegue – sta riducendo in cenere ettari di patrimonio boschivo, terre e campi coltivati. Un dramma che, in Salento, si aggiunge alla devastazione causata dalla Xylella, facendo terra bruciata e deserto di quello che era un paradiso”.

“Di fronte ad un disastro ambientale di tali proporzioni, che richiederà molti anni per poter ridare ossigeno al territorio, faccio appello al Governo regionale affinché non perda altro tempo e richieda subito lo stato di emergenza – conclude Pagliaro -. E affinché attivi la Protezione civile per la conta dei danni, che sono davvero ingenti e rischiano di dare il colpo di grazia ad un’agricoltura già fortemente danneggiata e ad un paesaggio sempre più sfigurato e bisognoso di rigenerazione”.

