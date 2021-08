La trattativa Inter-Nandez subisce una nuova brusca frenata. I nerazzurri in questo momento pensano solo a Lukaku

La trattativa per portare il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez all’Inter, come rivela La Gazzetta dello Sport, è stata messa momentaneamente in stand by. I nerazzurri, infatti, devono cercare di sbrogliare la matassa Lukaku dopo che l’attaccante belga ha dato inaspettatamente l’ok al trasferimento.

Nel frattempo El Leon è tornato a Cagliari e si prepara per il nuovo allenamento al Centro Sportivo di Assemini, ben consapevole del suo desiderio e del fatto che entro la fine della settimana, rossoblù e nerazzurri cercheranno di arrivare alla conclusione dell’affare.

