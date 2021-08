SASSARI. Doveva essere il primo passo verso l’istituzione di un registro dei piatti tradizionali, immaginato dai Riformatori con una proposta di legge presentata in Consiglio regionale per valorizzare l’identità culinaria e supportare lo sviluppo della ristorazione di qualità. La scena però se l’è presa l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, che ha annunciato la pubblicazione di un bando che incentiverà l’uso dell’abito tradizionale sardo da parte del personale dei ristoranti. Non tutto, ovviamente. Solo i camerieri. Chessa parte dalla paternità della proposta: «È una mia idea e se non fosse stato per la pandemia e per il ritardo sull’assestamento di bilancio, il bando sarebbe stato già pronto – spiega l’assessore –. Sono convinto che funzionerà e che possa favorire il rilancio di un settore fiaccato dalla pandemia. D’altra parte, nei comprensori turisti del Trentino ma anche all’estero, ad esempio in Slovenia, è una pratica comune che fa felice i turisti e che, ne sono convinto, farebbe piacere anche a tanti sardi. Abbiamo l’accoglienza che ci contraddistingue ma ci manca la capacità di fare promozione alla nostra identità».

