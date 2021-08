Irpiniatimes.it

Dopo il successo ottenuto ad Anacapri, l’inedito “Eroina, eroine” del duo irpino Pianoterraduo sbarca a San Giorgio del Sannio, protagonista venerdì 6 agosto nell’ambito della rassegna “Incontri d’estate alla Terrazza Marzani”. Lo spettacolo, tra musica e poesia, ideato e realizzato dalle artiste Graziella Di Grezia, al pianoforte, e Susanna Puopolo, voce recitante, rappresenta la terza data di una manifestazione dal forte impatto culturale e associativo. <<Il nostro obiettivo era quello di creare una rassegna che avesse una doppia valenza – spiega il M° Silvano Maria Fusco dell’Associazione Sannio Arte e Cultura e Direttore Artistico dell’evento –. Una valenza che fosse allo stesso tempo apertura alla vallata sottostante e apertura al mondo della musica e della cultura. Quindi sia fisica sia artistica. Sei concerti di grande spessore culturale in un’ambientazione fortemente suggestiva e accogliente>>.

“Incontri d’estate alla Terrazza Marzani” è alla sua prima edizione e nasce dal lavoro condiviso del M° Fusco, del dottor Enzo Parziale, Direttore dell’Associazione Campania Europa Mediterraneo e coordinatore dell’evento nonché organizzatore di presentazione di libri e numerose iniziative culturali, e del M° Alessandro Zerella, Segretario Artistico della manifestazione. <<Abbiamo scelto di proporre sei eventi che includessero diversi periodi musicali e musicisti di generi diversi per venire incontro alle esigenze di un’ampia fascia di pubblico – chiarisce lo stesso M° Zerella –. Siamo molto soddisfatti dei riscontri ottenuti dalle due precedenti date, e ora iniziamo con quelle che ci accompagneranno per tutto il mese di agosto e un assaggio di settembre>>.

“Incontri d’estate alla Terrazza Marzani” ha infatti già ospitato lo Strange Clarinet Quartet e il concerto del compositore Max Fuschetto con Pasquale Capobianco, e prosegue il 6 agosto con il duo irpino Pianoterraduo in “Eroina, eroine”, il 21 agosto con il duo flauto e clarinetto in “Clariverso duo”, il 31 agosto con il concerto in Viola d’amore con Raffaele Tiseo, arrangiatore e pianista di Vinicio Capossela, e infine l’1 settembre con il Quartetto dell’Accademia Sannita con Soprano (Sandra Bongrazio) in “Arie d’opera”. Lo spettacolo dell’Associazione avellinese Pianoterraduo prenderà forma e sostanza sul palcoscenico del comune beneventano a partire dalle ore 19. L’accesso da parte del pubblico è libero e gradito, nel rispetto delle normative antiCovid.

