Luka Romero è senza alcun dubbio una delle attrazioni più importanti di quest’estate biancoceleste. A soli 16 anni c’è già un gran parlare e un gran chiacchierare di lui.

E mentre il ragazzo lavora in quel di Marienfeld, anche la Uefa si interroga e si domanda quello che sarà il suo futuro, a partire dalla prossima stagione che è ormai alle porte. «Uno da tenere d’occhio in questa stagione? Luka Romero, 16 anni, centrocampista offensivo della Lazio» questo il post pubblicato sulla pagina Twitter dell‘Europa League.

One to watch this season?

Lazio’s 16-year-old attacking midfielder Luka Romero #UEL pic.twitter.com/dXmHfYoDVf

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 4, 2021