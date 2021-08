Già martedì sera il Centro Meteo Lombardo ha lanciato un allarme annunciando piogge abboandanti e possibili allagamenti. Con Simone Budelli vediamo se l’allarme è confermato.

ANALISI GENERALE

Tempo instabile quest’oggi (mercoledì) sulla Lombardia a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà precipitazioni diffuse nella seconda parte della giornata. Giovedì e venerdì tempo in graduale miglioramento grazie a un temporaneo promontorio di alta pressione in quota, mentre sabato una nuova perturbazione atlantica sfiorerà il nord Italia portando instabilità specie sui rilievi.

Mercoledì 4 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con qualche schiarita sulla pianura orientale; locali piovaschi o rovesci possibili su Prealpi, varesotto e comasco. Nel pomeriggio e in serata molto nuvoloso ovunque salvo brevi schiarite solo sulla bassa pianura. Piogge e temporali diffusi più insistenti tra fascia prealpina e alta pianura, più sparsi e intermittenti su pianura orientale e bassa Lombardia.

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime in calo (21/24°C sui settori occidentali, 25/28°C su quelli orientali).

Giovedì 5 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata residua instabilità su est regione con qualche rovescio sparso in rapido esaurimento, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite in pianura, annuvolamenti sui rilievi con qualche rovescio sparso sulle Prealpi in locale sconfinamento sulle vicine pianure verso sera.

Temperature: Minime in lieve calo (15/18°C), massime in aumento (26/29°C).

Venerdì 6 agosto 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso ovunque; locali annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi ma con piogge isolate o assenti.

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime stazionarie (27/29°C).