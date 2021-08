Nella giornata di ieri, agenti della Questura hanno arrestato un materano di 48 anni, responsabile in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nei confronti della propria compagna. Nella nottata precedente, i due conviventi hanno litigato per futili motivi. Al culmine della lite, l’uomo ha iniziato a ingiuriare pesantemente la sua compagna, svegliando il loro figlio di pochi mesi e tentando di portarlo via di casa. La madre ha cercato di impedire all’uomo di sottrarle il bambino ma quest’ultimo l’ha colpita con pugni al volto. Preso il telefono per contattare il 113, il… Source