Chies d’Alpago (Belluno), 4 agosto 2021 – Rimangono ancora poche ore per partecipare ad Alpago Sky Super 3, la manifestazione podistica che a Chies d’Alpago (Belluno), per l’organizzazione di Sci club Dolomiti ski-alp e Comitato Transcavallo in sinergia con la Pro Loco di Chies d’Alpago, domenica 8 agosto onorerà, per la nona volta, la memoria di Andrea Zanon, David Cecchin e Maudi De March, i tre ragazzi del Soccorso Alpino caduti sul Monte Cridola nell’estate del 2012.

Le iscrizioni alla gara Sky (20.5 chilometri di sviluppo e 1.945 metri di dislivello positivo) e alla Mini Sky 3 (10 chilometri e 695 metri di dislivello positivo) scadranno infatti alle 23.59 di domani, giovedì 5 agosto. Ci si potrà iscrivere esclusivamente on line, andando sul sito www.dolomitiskia-alp: per la Sky i posti a disposizione sono complessivamente 200 (ne rimangono una quarantina), per la Mini Sky 250 (ne son ancora a disposizione una settantina).

Per le due gare, la starting list che si sta definendo in queste ore è, come tradizione, di ottimo livello tecnico: al via ci saranno alcuni dei migliori interpreti della corsa in montagna nazionale. Tra questi, nelle ultime ore si è iscritto il friulano Tiziano Moia che nel fine settimana scorso ha conquistato il secondo posto ai Campionati italiani di vertical.

Oltre alle due prove agonistiche, Alpago Sky proporrà anche un evento aperto a tutti, con partecipazione libera e senza classifiche: si tratta della Camminata per tutti, una prova di 5 chilometri di sviluppo e 250 metri di dislivello che permetterà di apprezzare il suggestivo territorio del comune di Chies d’Alpago e tutta la Conca che si specchia sul lago di Santa Croce, senza l’assillo del cronometro. Alla Camminata per tutti ci si potrà iscrivere nella mattinata di gara in zona partenza.

Il programma prevede alle ore 8.45, in modalità mass-start, il via per la Sky3, alle 9.15 la partenza, sempre in modalità mass start, per la MiniSky3. Dalle 9.30 alle 10, invece potranno partire i partecipanti alla Camminata per tutti (partenza alla francese).

Per approfondimenti: www.dolomitiski-alp.com.

