Per la prima serata in tv, mercoledì 4 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Canale5 alle 21.25 proporrà “All together now – Editing estate”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Quasi nemici – L’importante è avere ragione”; su Rai4 alle 21.20 “Highwaymen – I banditi della strada”; su La5 alle 21.05 “L’uomo perfetto”; su Iris alle 20.55 “L’uomo che fissa le capre”; e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III vs Detective Conan – Il film”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Rinaldo”. Un pasticcio ben riuscito. Il Rinaldo di Händel della 44ª edizione del Festival della Valle d’Itria, per la prima volta in età moderna nella versione napoletana del 1718; diretto da Fabio Luisi con la regia di Giorgio Sangati che ne fa un allestimento decisamente ba-rock.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.10 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Hunting Hitler – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21 la serie “Damages”; e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Cultura moderna slurp”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.