Il Renate non vuole svendere i suoi gioiellini. La grande stagione conclusa ha messo i riflettori su giocatori come il centrocampista classe '94 Elvis Kabashi, tanto il Como ha manifestato subito grande interesse. Tuttavia, il direttore sportivo del Renate, Antonio Obbedio, ha ritenuto l'offerta dei lariani troppo bassa e non congrua al valore del giocatore. Source