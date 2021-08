Avrebbe tentato di uccidere due coniugi bloccandoli in casa con un’auto data alle fiamme davanti alla porta d’ingresso della loro abitazione. È successo nella notte del 17 settembre del 2020 a Terlizzi e per questo un 31enne di Molfetta è stato arrestato dai carabinieri e si trova ora in carcere per i reati di incendio doloso, ricettazione e duplice tentato omicidio.

Intorno alle 2.30 di quella notte carabinieri e vigili del fuoco intervennero a Terlizzi, in via Berardi, per un’auto incendiata e posizionata a sbarramento di un portone blindato, deformato per il calore delle fiamme, in modo da ostruire l’unica via di uscita di un’abitazione privata. Nella casa c’erano i due coniugi. I quali, se non fossero stati svegliati dalle grida dei vicini e dall’odore acre del fumo, probabilmente sarebbero morti per via dell’esalazione di monossido di carbonio.

Gli investigatori, dopo mesi di indagini, hanno identificato il 31enne. L’uomo, ritengono i militari, avrebbe “posizionato intenzionalmente l’auto, rubata qualche giorno prima a Giovinazzo, davanti al portone della coppia, dandole poi appositamente fuoco”. Durante il rogo, prima di fuggire, sarebbe anche rimasto per alcuni istanti ad osservare il portone.

