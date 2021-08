È stato ritrovato il 21enne di Bari sparito dopo aver litigato con gli amici con cui era in vacanza in Salento, per il quale erano scattate le ricerche a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Il giovane è stato rintracciato in tarda serata da una pattuglia di vigili urbani ad Alliste, a pochi chilometri di distanza, in buono stato di salute, sebbene confuso e con numerosi tagli ed escoriazioni che si è procurato durante la fuga.

Di fuga si trattava, infatti, perché i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per lesioni e minacce. A quanto si è appreso, il 21enne sarebbe scappato via dopo un violento diverbio con la propria comitiva, composta da 12 ragazzi, durante il quale avrebbe ferito tre di loro.

Secondo quanto riferito dagli amici, la lite sarebbe cominciata durante un gioco di gruppo. All’improvviso il giovane avrebbe ferito uno di loro al collo con un ferro da barbecue e, una volta disarmato dagli altri giovani, avrebbe estratto dal marsupio un coltello, ferendone altri due. I tre ragazzi feriti hanno una prognosi dai 7 agli 8 giorni. Il 21enne è stato portato in ospedale a Scorrano per accertamenti psichiatrici.

