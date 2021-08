Culla di produzione di una delle più piccole DOCG d’Italia, Scanzorosciate celebra l’enogastronomia del territorio durante Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, imperdibile appuntamento per scoprire, in sicurezza, l’eccellenza del gusto.

Durante tutto il mese di settembre, i produttori di Scanzorosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo un viaggio alla scoperta dei sapori d’eccellenza del territorio. Un’occasione per entrare in contatto con la conoscenza e il sapere degli artigiani del gusto e scoprire i luoghi e i segreti della produzione di prodotti di qualità.

Un ricco calendario di aperture che, dal lunedì alla domenica, permetterà di entrare nel cuore dell’eccellenza enogastronomica e di godere dei prodotti in degustazione: Moscato di Scanzo, vini del territorio, birre artigianali, distillati, Olio Extravergine d’Oliva, miele, formaggi e insaccati.

Le visite in azienda diventeranno il momento ideale per rilassarsi sulle dolci colline di Scanzorosciate in location esclusive, unendo bellezza e gusto. Eventi in ville storiche, tra i filari di Moscato di Scanzo, su terrazze panoramiche e in suggestive cantine, pic-nic tra i vigneti, percorsi di degustazione in abbinamento a proposte gastronomiche, degustazioni con sommelier e molto altro ancora.

Ristoranti e agriturismi di Scanzorosciate proporranno menù creati ad hoc per l’occasione con il pregiato passito come protagonista. Dall’aperitivo al dolce, passando per pizze, primi e secondi, il Moscato di Scanzo sarà l’ingrediente principale di prelibate ricette.

Laboratori di pasticceria e gelaterie vi attendono per stupire i vostri palati con dolci leccornie a base di Moscato di Scanzo: biscotti, lievitati, piccola pasticceria e gelati dal sapore inconfondibile.

Trovate il programma completo su www.festadelmoscato.it