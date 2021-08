Gorle. Ci sono luoghi nei quali spendiamo il nostro tempo libero, spazi che rappresentano un’idea di libertà e di rifugio per tornare in forma o semplicemente per stare bene con se stessi. Edifici che hanno un particolare senso simbolico: come una palestra.

Quella di Gorle, in via Pascoli, va all’asta. Uno spazio di notevoli dimensioni, recentemente ristrutturato, in un’ottima zona commerciale, che vanta un parcheggio e diverse strade che permettono il facile raggiungimento alla palestra.

Lo stabile si sviluppa su 3 livelli e comprende una zona benessere con sauna e percorso emozionale, gli spogliatoi, l’infermeria, le docce per un’are di 127 metri quadri. Poi c’è la zona palestra pesi di 575 metri quadri, la sala aerobica e fitness di 400 metri quadrati e un soppalco fitness di 85 metri quadri. Infine un’ala per la reception, gli uffici e gli archivi di altri 280 metri.

Valore stimato in perizia è di due milioni di euro, mentre la base d’asta è di un milione e 200mila euro. Gli attrezzi e i macchinari non sono in vendita.

L’asta sarà telematica ed è fissata per il 15 settembre 2021. Per informazioni chiamare il Numero Verde 800 121981.

Info: www.parva-domus.it