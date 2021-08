L’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso rende noto che, a seguito del perfezionamento del verbale di presa in consegna da parte degli uffici comunali, da ieri mattina un nuovo spazio pubblico nelle vicinanze di via Mazzitelli, nel quartiere Poggiofranco, è entrato a pieno titolo nella disponibilità del Comune. Si tratta di un’area di circa 3.800 metri quadri, prevalentemente a verde, configurata come una piazza, che dispone di un congruo numero di sedute, di un sistema di pubblica illuminazione estremamente diffuso, a luci led, e di un’area ludica per i più piccoli in pavimentazione antitrauma con altalene, scivoli e giochi a molla. Un nuovo punto di aggregazione all’interno della lottizzazione Noema in corso di completamento, una piazza baricentrica rispetto a due edifici contrapposti che a livello stradale dispongono di numerosi locali commerciali, che dunque ha tutti i requisiti per diventare un importante punto di aggregazione a servizio dei residenti della zona.

“Questo spazio, previsto fin dall’accordo di programma come opera di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore e consegnato dopo i collaudi previsti, da oggi è proprietà di tutti i cittadini – commenta Giuseppe Galasso -. Parliamo di un fazzoletto verde in grado di valorizzare il quartiere nelle more del più ampio piano di riqualificazione della zona che verrà rilanciato con un complesso di infrastrutture, in particolare di viabilità leggera, che le Fal realizzeranno nell’ambito dell’intervento di soppressione del passaggio a livello di via delle Murge”.

“Il grande cantiere che ridisegnerà complessivamente la viabilità cittadina – continua Galasso – prevede, infatti, che il tratto di via Mazzitelli prossimo a via Generale Bellomo venga messo in collegamento diretto con la zona del quartierino attraverso un sottopassaggio ciclopedonale che passerà sotto i binari della ferrovia unendo due pezzi di città che fino a questo momento non disponevano di un collegamento diretto. Il sottopassaggio sorgerà esattamente di fronte a questa nuova piazza verde, a dimostrazione che, un passo alla volta, i quartieri della città prendono forma in tutte le loro parti, non solo con edifici ma con nuovi spazi pubblici attrezzati per l’incontro e la socializzazione pensati secondo una visione d’insieme tesa a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e la vivibilità dei luoghi”.

A settembre, nel corso di una cerimonia ufficiale, la nuova area verde di Poggiofranco sarà intitolata ‘largo Emanuele Degennaro’ come previsto da una delibera di giunta di aprile 2019.

