La Spal procederà all’acquisto di Alessandro Tripaldelli dopo il passaggio di proprietà che avverrà nella giornata di lunedì

Il trasferimento di Alessandro Tripaldelli alla Spal è una questione di giorni. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, la società ferrarese procederà all’acquisto del difensore dopo lunedì, giornata in cui avverrà il passaggio di proprietà del giocatore dal Cagliari alla Spal, squadra fortemente voluta dal giovane dopo l’esperienza in Sardegna in cui non è riuscito a trovare spazio e continuità.

L’articolo Calciomercato, la Spal procederà all’acquisto di Tripaldelli proviene da Cagliari News 24.