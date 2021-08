L’Inter è pronto per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: l’affare potrebbe chiudersi entro 48 ore e intanto Correa aspetta

Romelu Lukaku è sempre più vicino al Chelsea. Il centravanti avrebbe dato il suo via libera al passaggio ai Blues, comunicando già la sua decisione all’Inter come scrive La Gazzetta dello Sport.

Il Chelsea punterebbe a chiudere l’operazione nelle prossime 48 ore, con la proprietà dei campioni d’Italia che aspetterebbe a questo punto l’offerta da 120-130 milioni di euro per dare il via libera all’operazione. Tuchel vorrebbe già averlo a disposizione per la finale della Supercoppa Europea di mercoledì contro il Villarreal. La dirigenza interista e il tecnico Inzaghi non avrebbero condiviso la scelta, esprimendo tutti i loro dubbi a Suning per l’addio del belga. Nel frattempo, Joaquin Correa è in attesa di una chiamata da parte del club nerazzurro: la sua decisione di lasciare la Lazio è ormai chiara a tutti.

