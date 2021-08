Amazon si fa largo anche nel mondo del calcio e con “Prime Video” trasmetterà le gare della Champions League: i dettagli

Amazon si fa largo anche nel mondo del calcio. Il colosso del commercio elettronico statunitense trasmetterà alcune gare della prossima Champions League su “Prime Video” ma non solo. Ecco l’elenco delle gare trasmesse: Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal in esclusiva e due gare dei playoff.

Il mercoledì una gara dei gironi dei Champions sarà trasmessa in esclusiva assoluta per sei gare totali (una delle due italiane per turno). Poi quattro gare degli ottavi di finale, due dei quarti di finale e le due semifinali di Champions.

