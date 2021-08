Sopralluogo nella mattinata di giovedì al cantiere nella Chiesa di Ognissanti al cimitero di Bergamo. Dopo più di 50 anni, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, “un restauro completo interno ed esterno”.

È stato tolto il sagrato in asfalto ed è stato rifatto in pietra; sono state sistemate tutte le parti in calcestruzzo ammalorate ed è stato ridipinto l’esterno.

All’interno poi: tinteggiatura delle pareti e del soffitto a vela, pulite le pietre del basamento. “Adesso pulizia dello splendido mosaico di Longaretti e della Via Crucis di Brolis, levigatura pavimento. Siamo a buon punto e la differenza rispetto a prima è molto evidente”, conclude l’assessore.