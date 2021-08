Giorni caldissimi in casa Atalanta. Dopo l’affare sull’asse Londra-Torino con Tottenham e Juventus che ha portato via da Bergamo Romero e consegnato a Gasperini il turco Demiral (manca l’ufficialità ma è solo questione di ore), a Zingonia il calciomercato ha portato un nuovo, grande scossone.

C’entra ancora Londra, ma questa volta a dare il la a un possibile valzer di punte è stato il Chelsea che ha deciso di andare all-in con l’Inter per assicurarsi i gol di Lukaku. Per il belga i Blues hanno messo sul piatto qualcosa come 130 milioni di euro, una cifra enorme che un club in difficoltà economiche come l’Inter non può permettersi di rifiutare.

E infatti così sarà: l’impressione è che Lukaku andrà davvero al Chelsea, convinto dal progetto di Tuchel e anche – perché no – dai 12 milioni di euro d’ingaggio che gli inglesi gli garantiranno.

Questo costringerà l’Inter a muoversi per un nuovo centravanti. Oltre a quello di Vlahovic della Fiorentina, sulla lista di Marotta c’è il nome di Duvan Zapata dell’Atalanta: un contratto vero e proprio tra il club milanese e quello bergamasco non c’è ancora stato, ma da Zingonia hanno già fatto sapere che per il cartellino del colombiano se ne può parlare ma per una cifra che non vada sotto ai 50 milioni di euro.

Pare che Gasperini non abbia dato il suo ok all’operazione, tant’è vero che l’Inter in queste ultime ore si sta guardando in giro per avere pronta anche un’alternativa a Zapata (che, tra l’altro, non ha mai manifestato l’idea di andarsene dalla Dea). Ma se Marotta dovesse presentarsi a Zingonia con una cifra che si avvicina ai 50 milioni richiesti dai bergamaschi, l’affare si potrebbe proprio fare.

Tammy Abraham, compirà 24 anni il 2 ottobre

E allora ecco che entra in scena l’ultima pedina che andrebbe a completare l’incastro, Tammy Abraham. Classe 1997, il centravanti inglese è in uscita dal Chelsea dopo un anno di panchina (appena 12 presenze da titolare in Premier la stagione scorsa) e vestirebbe volentieri il nerazzurro, dove avrebbe ancora l’opportunità di essere protagonista in quella Champions League che ha vinto con i Blues nel maggio scorso.

Alla finestra c’è poi Belotti, bergamasco doc, in rotta col Torino: il Gallo verrebbe all’Atalanta anche a piedi ma sarebbe un investimento importante (per Abraham si parla di prestito, per Belotti no perché è in scadenza nel giugno del 2022) che l’Atalanta potrebbe non voler compiere ora, visti anche i 28 anni del centravanti del Toro contro i 24 dell’inglese del Chelsea.

Lukaku, Zapata e Abraham andrebbero quindi a comporre un puzzle perfetto che ha tutto per essere completato con successo.

Ma, c’è un ma: come detto, Gasperini non ha ancora dato il suo ‘ok’ alla possibile uscita di Zapata, considerato ancora centrale nel suo progetto. Per questo, l’incastro è probabile e possibile ma tutt’altro che sicuro.