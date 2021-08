Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato oggi il decreto n. 145, con il quale sono indette le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nei giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021. L’indizione delle elezioni fa seguito al decreto del ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, acquisita l’intesa col presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, espressa con nota del 5 agosto 2021, e sentito il presidente del Consiglio regionale.

Nel decreto si legge che «al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all’articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15».

«Finalmente – dichiara il presidente facente funzioni Spirlì -, la Calabria torna al voto al termine di un anno difficile e marchiato a fuoco dalla limitazioni dettate dalla pandemia globale. La democrazia regionale torna in possesso delle sue imprescindibili liturgie elettorali, da cui dipende il principio di rappresentanza dei cittadini. Buon voto a tutti i calabresi».

Contestualmente, negli stessi giorni, si voterà anche per le Elezioni Amministrative, dando vita quindi ad un Election Day. In Calabria rinnoveranno il Consiglio Comunale 71 comuni, di cui soltanto Cosenza superiore ai 15.000 abitanti. Nell’Alto Jonio ad Albidona, Amendolara, Francavilla Marittima e San Lorenzo Bellizzi entro il 3 settembre dovranno essere presentate le liste per la competizione elettorale amministrativa.

