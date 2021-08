I vigili del fuoco del distaccamento di Feltre, insieme ai vigili del fuoco volontari di Feltre e della sede centrale di Belluno sono intervenuti la notte scorsa, alle 3.30, a Feltre, in via Pascoli, per l’estinzione di un incendio che ha interessato un edificio residenziale.

L’incendio è stato provocato da un fulmine che è entrato dalla canna in acciaio del camino ed ha interessato le parti metalliche connesse, l’impianto elettrico e l’impianto gas. Nel suo percorso verso terra ha provocato tre incendi, uno al piano primo coinvolgendo la lavastoviglie, uno al piano terra dove c’erano i contatori elettrici e uno esterno facendo esplodere la colonnina del gas metano. A quel punto si è innescata una fuga di gas con un dardo di fuoco di grande altezza che ha incendiato lo sporto del tetto.

