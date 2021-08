Oggi ci può essere un possibile incontro tra Capozucca e Diego Godin: ecco quale sarà la richiesta del difensore

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda oggi ci sarà l’incontro tra il ds Capozucca e Diego Godin.

La richiesta del difensore uruguaiano, non particolarmente attratto dall’opzione Besiktas, sarà quella di far rispettare il proprio contratto con il Cagliari. La decisione della società è quella di cedere Godin visto l’alto ingaggio non più sostenibile.

