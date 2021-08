TOKYO. Grande prova della 4×100 azzurra con Lorenzo Patta e Filippo Tortu che si è qualificata per la finale olimpica di domani 6 agosto (ore italiane 15.50) centrando il terzo posto nella propria semifinale e battendo anche il primato italiano. Con Fausto Desalu e il campione olimpico dei 100 Marcell Jacobs la staffetta dell’Italia per la prima volta nella storia ha abbattuto la bariera dei 38″ correndo in 37″95 (precedente record 38″11 firmato a Doha nel 2019 da Cattaneo, Jacobs, Manenti e Tortu) nella semifinale pù complicata fra le due previste in questa edizione dei Giochi.

Una bella prova quella del quartetto italiano con l’orgoglio di contare su Filippo Tortu, allenato dal padre tempiese Salvino, e sull’oristanese Lorenzo Patta, seguito da Francesco Garau. Cambi svolti in piena sicurezza onde evitare qualsiasi sorpresa e finendo alle spalle di China e Canada classificate con lo stesso tempo di 37″92. Lorenzo Patta è stato il primo frazionista, l’ultimo arrivato nella squadra che però non ha certo fatto pentire i tecnici azzurri per aver rivoluzionato le posizioni nella staffetta che negli ultimi anni vedeva in quella frazione partire Fausto Desalu. Poi il cambio per Jacobs che ha portato il testimone a Desalu e, infine il cambio per Tortu, partito per secondo ma che poi ha dovuto subire la rimonta del campione olimpico.

Questa la classifica finale della semifinale: 1) China 37″92, 2) Canada 37″92; 3) Italia 37″95, 4) Germania 38″06, 5) Ghana 38″08; 6) Usa 38″10, 7) Danimarca 38″16, mentre la Turchia non ha completato la prova. Da segnalare dunque anche la clamorosa eliminazione degli Stati Uniti che confermano il momento negativo dei velocisti americani già relegati nelle posizioni di rincalzo nelle gare individuali.

Nell’altra semifinale vittoria della Giamaica con 37″82 che ha preceduto Gran Bretagna 38″02, Giappone 38″16, Francia 38″18, Brasile 38″34 e Trinidad and Tobago 38″63, fuori Olanda e Sudafrica. Dunque tirando le somme l’Italia ha il quarto miglior tempo fra i finalisti di domani e correrà per una medaglia contro Giamaica, China, Canada, Gran Bretagna, Giappone, Germania e Ghana.