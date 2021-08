Quest’anno ricorrono i primi 20 anni di attività della DDX Software Solutions, azienda informatica di Brembate di Sopra, specializzata in soluzioni software Cad/Cam/Cim per centri di lavoro a controllo numerico. Vent’anni anni di costante crescita: dalla piccola società fondata nel 2001 dagli attuali proprietari Battista Siboldi, Dario Finazzi e Francesco Dentella, sino all’azienda internazionale di oggi, con più di 80 dipendenti e due filiali all’estero, una in Spagna ed una in Germania.

“Il focus è sempre stato quello di sviluppare soluzioni software innovative per i nostri clienti – spiega Mircko Locatelli, marketing & communication manager DDX -, dediti alla lavorazione del legno, della pietra e del vetro. Dai software CAD-CAM, per centri di lavoro a controllo numerico, sino ai software CAD, per la progettazione di porte, serramenti, e scale. Dopo 20 anni, il core business è rimasto lo stesso ma gli orizzonti e le prospettive di sviluppo per il futuro sono rinnovate”.

Quali sono le peculiarità che contraddistinguono un’azienda d’informatica?

Sicuramente la flessibilità con la quale possiamo mutare ed organizzarci per realizzare le soluzioni più adatte alle richieste del mercato. A differenza di un’azienda manifatturiera, per natura fortemente legata ad impianti produttivi e materie prime, la nostra “produzione” è basata sullo sviluppo di software tramite personal computer, a cura di persone formate per farlo al meglio. Di conseguenza possiamo affermare che il nostro asset più strategico sono realmente le persone e le loro competenze, unite al know how ed alle partnership di cui possiamo avvalerci con i più importanti costruttori di macchine a controllo numerico del mondo. Un’altra caratteristica che ci contraddistingue, e che in quest’ultimo periodo pandemico è emersa maggiormente, è la capacità di lavorare e servire i clienti anche in remoto, fisicamente lontani dall’ufficio o dalla loro sede, grazie alle tecnologie digitali a nostra disposizione. Proprio durante il 2020 abbiamo dato vita con continuità ad iniziative di formazione a distanza, webinar e corsi online, per continuare a presidiare il mercato e rimanere a fianco dei nostri clienti.

Su quali elementi poggia la filosofia operativa della DDX Software Solutions? Qual è la vostra mission?

Crediamo che il software debba risolvere i problemi degli utilizzatori e soddisfarne le esigenze. Con questo presupposto ci poniamo l’obiettivo di realizzare prodotti affidabili, flessibili, semplici da utilizzare per tutti gli utenti, che possano essere personalizzati in funzione delle specifiche esigenze dei clienti. Possiamo così riassumere la nostra mission aziendale nella volontà di risolvere problemi, attraverso l’utilizzo di soluzioni software complete, semplici e flessibili.

Cosa significa per voi il termine innovazione e come l’interpretate?

Per noi innovare significa investire per sviluppare soluzioni al servizio dei clienti. Siamo guidati dalle loro esigenze e sfruttiamo tutta la tecnologia a nostra disposizione per soddisfarle. In questo senso sono le partnership con i costruttori di centri di lavoro a giocare un ruolo fondamentale ed a guidare la ricerca verso soluzioni software innovative per rispondere al meglio alle crescenti necessità del mercato. I partner richiedono aggiornamenti e personalizzazioni specifiche per sfruttare al meglio le loro macchine ed incrementarne le prestazioni. Il nostro know how, l’organizzazione e la flessibilità ci permettono di rispondere in tempi brevi ed essere un player di riferimento nel settore.

Francesco Dentella, Battista Siboldi e Dario Finazzi, proprietari DDX

Quali sono le qualità distintive che caratterizzano e differenziano il vostro prodotto?

Chi sceglie i software DDX, nella lavorazione del legno, della pietra, del vetro e dei materiali compositi, può contare su un’ampia gamma di soluzioni complete in grado di rispondere alla totalità delle necessità operative. Dalla più semplice lavorazione 2D a pantografo, sino alle lavorazioni più elaborate su macchine CNC a 5 assi interpolati. Ciò che però ci contraddistingue è sicuramente l’elevata capacità di personalizzazione, cioè di lavorare su richieste e progetti speciali per i nostri partner. Questo è possibile grazie ad una struttura operativa ben organizzata, team di lavoro verticali, molto focalizzati su ciascun settore, ed un know how maturato in 20 anni di esperienza sul mercato.

In che termini il vostro prodotto è in grado di migliorare i processi produttivi?

Abbiamo iniziato nel 2001 sviluppando software specifici per la produzione, in diversi settori, con l’obiettivo di semplificare le attività quotidiane degli operatori e migliorare le prestazioni delle macchine. Oggi, pur rimanendo il nostro core business, il focus è sul miglioramento dell’intero processo produttivo dei nostri clienti, dalla fase iniziale di creazione e gestione degli ordini in entrata, sino alla fase di chiusura delle commesse, della raccolta e dell’analisi dei dati, finalizzata al miglioramento dell’intero ciclo produttivo dell’azienda. Una visione fortemente correlata con il tema dell’Industry 4.0 e dell’interconnessione, grazie alle tecnologie digitali, degli impianti e delle persone per lo scambio di informazioni.

Voi siete sempre alla ricerca di personale. Mancano persone qualificate nel nostro settore?

Più che mancare le persone qualificate nel nostro settore, direi che ci troviamo in una situazione dove l’offerta di informatici (laureati e diplomati) è inferiore rispetto alla domanda del territorio. Di conseguenza non è semplice intercettare persone da inserire in azienda ed al tempo stesso è diventato fondamentale lavorare sulla retention dei colleghi, sviluppando un ambiente di lavoro sempre più stimolante ed una cultura della gestione del personale all’altezza delle nuove sfide che il mondo del lavoro impone. Temi come: lavoro a distanza, prospettive di crescita, welfare aziendale e work-life balance, sono sempre più rilevanti. A testimonianza della necessità permanente di personale, sul nostro sito web www.ddxgroup.com abbiamo sempre aperte due opportunità di lavoro per il ruolo di “Software Engineer Web” e “Software Engineer C++.

Mircko Locatelli, DDX Marketing Manager

La DDX Software Solutions partecipa al Bergamo Job Festival promosso da Confindustria Bergamo e l’ufficio scolastico territoriale di Bergamo. Come giudicate questa iniziativa?

“Tutte le iniziative che ci permettono di incontrare persone potenzialmente in linea con i profili che ricerchiamo sono positive. Anche il Bergamo Job Festival, seppur nella forma digitale, ci ha permesso di trovare dei candidati con i quali approfondire le nostre opportunità. Quindi il bilancio è sicuramente positivo, ma le nostre necessità sono ancora superiori rispetto all’offerta che riusciamo ad intercettare con questa tipologia di iniziative”.

Come gestite la formazione del personale?

Ci occupiamo internamente della formazione del personale, dal training iniziale dei nuovi assunti, sino all’aggiornamento delle competenze tecniche dei colleghi più senior. Da qualche anno abbiamo dato vita al progetto DDX Academy, uno strumento attraverso il quale l’azienda organizza attività formative quali corsi di lingua, corsi di gestione o corsi tecnici su strumenti e/o linguaggi di programmazione per il personale interno. Durante i primi mesi del 2020, spinti anche dalle sempre più impellenti necessità di formazione a distanza dettate dalla pandemia, abbiamo attivato nel nostro portale web riservato agli interni una nuova area e-learning, dove raccogliamo ed archiviamo registrazioni di corsi, webinar e demo, mettendoli a disposizione di tutto il personale DDX.

Come articolate la formazione dei clienti?

Per quanto riguarda i clienti, oltre alle formazione specifica iniziale “one to one” svolta dai nostri tecnici, organizziamo periodicamente webinar pubblici per ciascun software e, dal 2021, i clienti DDX possono beneficiare di una nuova area tutorial multilingua dove consultare video dimostrativi che spiegano nel dettaglio il funzionamento dei software e delle specifiche funzioni.

Per finire, quali sono i vostri progetti per il futuro?

In generale desideriamo continuare nel nostro trend di sviluppo, che ci ha permesso di arrivare a celebrare i 20 anni di attività con i migliori risultati di sempre, nonostante la pandemia che ha duramente colpito tutti. Nello specifico i progetti per il futuro sono diversi, alcuni di lungo periodo altri di breve, ma tutti in continuità con lo spirito che ha accompagnato l’azienda dalla sua fondazione. Per citarne qualcuno, oltre agli sviluppi di prodotto con una visione più ampia del cliente rispetto al passato, stiamo puntando l’attenzione su alcuni mercati specifici, dove intensificare la nostra presenza e aumentare la qualità del servizio offerto ai clienti. E per l’ultimo, ma non meno importante, alla fine dell’estate ci prenderemo anche il tempo per festeggiare insieme a tutti i nostri collaboratori i 20 anni di attività. Finalmente, dopo un 2020 “lontani”, sembra essere arrivato il momento di rivederci tutti insieme, anche con i colleghi delle filiali estere, per celebrare questa importante ricorrenza.