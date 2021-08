Continua a scaldarsi il mercato della Lazio: il nuovo tecnico Maurizio Sarri ha chiesto al ds Tare di accelerare i tempi

La Lazio ha concluso per 1-1 l’amichevole di ieri contro il Meppen nel pomeriggio di Marienfeld. Una partita che ha lasciato un po’ di amaro in bocca al nuovo allenatore Maurizio Sarri, che per questo, si è subito rivolto al ds Tare per quanto riguarda il fronte mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Comandante avrebbe esplicitamente chiesto al direttore sportivo di dare un’accelerata agli affari biancocelesti, facendo due richieste esplicite: l’arrivo di Toma Basic e quello di Filip Kostic. Un’operazione molto complicata, però, visti i fattori indice di liquidità e slot per extracomunitari da incastrare. Ad ogni modo, il croato del Bordeaux sta aspettando da alcuni giorni di poter arrivare a Roma, mentre il serbo dell’Eintracht è stato bloccato dai capitolini dopo l’incontro della società con l’agente Ramadani. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per una svolta.

