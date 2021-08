Mercato professionisti in pillole, 4 agosto SERIE A Zapata – Inter 70% – Prezzo (40 milioni) e trattativa già avviata. Una volta salutato Lukaku, che oggi ha detto sì al Chelsea, la strada sarà spianata SERIE B Strizzolo – Alessandria 50% – Possibile cessione in vista per il centravanti della Cremonese. Trattativa avviata con i grigi e destinazione gradita. Si può fare SERIE C Tremolada-Triestina 45% – Tante pretendendi per il fantasista, fra cui anche l'Alabarda. Che ci proverà fino in fondo. Source