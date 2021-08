Per la prima serata in tv, giovedì 5 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction”DOC – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cause ed effetti” e “L’imprevisto”.

Nel primo, Andrea trova la cartella clinica del paziente morto per un errore medico. Così, tenta di ricordare cosa è accaduto poco prima dello sparo. Marco Sardoni, colpevole della morte del paziente, ovviamente si rifiuta di collaborare con Andrea nella ricerca della verità. Rischia, infatti, di essere radiato dall’Ordine dei Medici.

Nel secondo, c’è fermento in ospedale. Arrivano, infatti, numerosi feriti causati da un incidente ferroviario. Tra loro anche una donna che appartiene al passato di Riccardo

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020, condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.20 verrà riproposto “A raccontare comincia tu”. il programma di interviste condotto da Raffaella Carrà. Un omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa. L’ospite sarà l’attrice Sophia Loren.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Viaggio nella grande bellezza”.

Su Italia1 alle 21.15 arriverà in prime-time la prima visione assoluta dell’action-crime “FBI: Most Wanted”, spin-off di “FBI”, prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicagofranchising, Law & Order). A capo della sezione Most Wanted, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix, esperto tracker e profiler interpretato dall’indimenticato dottor Dylan Walsh di Nip/Tuck, Julian McMahon. Sotto il suo comando un team di specialisti nella caccia all’uomo, ex militari e analisti il cui compito è assicurare alla giustizia i rimanenti tra i 521 fuggitivi più pericolosi secondo una lista stilata dall’FBI a partire dagli anni ’50.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Il ritorno del Monnezza”; su Rai4 alle 21.20 “The Quest”; su La7D alle 21.30 “Agorà”; su Iris alle 21.15 “Il cavaliere del Santo Graal”; e su Italia2 alle 21.10 “Rush Hour – Due mine vaganti”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Orlando Furioso”. In occasione del Festival della Valle d’Itria, l’opera Orlando Furioso di Antonio Vivaldi. Orchestra I Barocchisti, Maestro concertatore al cembalo e direttore Diego Fasolis, Regia Fabio Ceresa. Cast: Sonia Prina, Michela Antenucci, Lucia Cirillo, Loriana Castellano, Konstantin Derri, Luigi Schifano, Riccardo Novaro.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.05 la replica di “Cornetto Battiti live” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset