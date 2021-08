“Bergamo è ancora una volta sul tetto del mondo! Simone Consonni rappresenta al meglio quello spirito bergamasco di chi conosce i sacrifici, di chi è abituato a scalare le montagne. Quella cima che oggi ha saputo raggiungere per ritrovarsi nell’Olimpo”.

Così Lara Magoni, delegata provinciale del Coni a Bergamo, celebra la vittoria di Simone Consonni, insieme a Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna, capaci di conquistare l’oro a Tokyo nella finale dell’inseguimento a squadra maschile di ciclismo.

“Bergamo continua a regalarci grandi soddisfazioni, dimostrando di essere una terra dove lo sport è vita, passione e grande agonismo – continua Lara Magoni -. Dalle Olimpiadi invernali a quelle estive, i bergamaschi sanno farsi valere in tutte le discipline. Orgogliosa dei miei atleti e della mia terra”.

“Per chi come me ha conosciuto il profumo della vittoria è stata un’emozione travolgente tra brividi e occhi lucidi per la felicità di Simone, conoscendo i retroscena dell’impegno costante e quotidiano di chi vuole diventare un Campione. Un quartetto azzurro che è entrato nella storia dei Giochi Olimpici, una medaglia che vale una vita intera. Dietro ad un Campione c’è sempre una splendida famiglia, in questo caso anche la sorella Chiara alla quale voglio augurare di poter essere protagonista a Parigi 2024. 4.000 mila metri in 3’42’’032 che valgono l’oro e il nuovo record del mondo. Grazie a Simone, Francesco, Jonathan e Filippo!”, conclude Lara Magoni.