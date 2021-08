La giornalista Paola Ferrari ha annunciato il suo addio alla Rai che arriverà dopo il Mondiali in Qatar del 2022

Paola Ferrari, giornalista e storico volto della Rai, in una intervista a Italia Oggi ha annunciato il suo addio alla rete nazionale che arriverà dopo il Mondiale in Qatar del prossimo anno.

«Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano. Domenica Sportiva e 90° Minuto? Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so».

