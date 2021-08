Guastadisegno, agente di Pezzella, smentisce trattavite con il Torino, parlerà con la Fiorentina in attesa di offerte

Nessuna trattativa. Non sfuma la pista Pezzella per la Lazio. Raggiunto dai microfoni di TMW, Martin Guastadisegno, agente del difensore argentino della Fiorentina, smentisce le notizie filtrate in questi giorni su una trattativa col Torino: «Non ho mai parlato col Torino. Ci sono tanti club che seguono Pezzella, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In caso dovesse arrivare, la valuteremo con la Fiorentina. Finora non abbiamo mai parlato di futuro con la società viola: il giocatore ha ancora un anno di contratto e in caso di offerte vedremo»

