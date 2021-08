Ancora controlli, ancora molte, ancora stop movida. Stavolta il controllo amministrativo – disposto dal questore – ha riguardato un noto locale di Copanello dove, nella notte scorsa, sono interventi gli uomini della Squadra della Polizia Amministrativa della Divisione PAS procedendo al controllo del locale mentre era in corso una serata musicale con DJ.

Nel corso del cennato controllo è emerso che la serata si stava svolgendo senza necessarie autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; per cui è proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria il titolare per il relativo reato e il locale è stato sotto sequestro.

Inoltre, considerato che nel locale è stata una consistente presenza di avventori privi dei dispositivi di protezione delle vie aeree e senza che fosse rispettato il previsto distanziamento, in violazione delle misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, al titolare è stata contestata anche la relativa sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 Euro, con contestuale all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio per la durata di cinque giorni.